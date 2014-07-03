«Военные» облигации на 1 млрд грн начнут размещать среди юрлиц

Министерство финансов Украины начинает размещение среди юридических лиц государственных облигаций для привлечения дополнительных средств в госбюджет для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размещение «Военных» облигаций будет проводиться еженедельно на аукционах Национального банка Украины через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», «ПУМБ».

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Минфин напомнил основные условия выпуска «Военных» облигаций для юрлиц: общий объем выпуска - до 1 млрд грн; номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн; срок обращения - 2 года; купонный период - 6 месяцев; ставка дохода – 7% годовых.

В сообщении подчеркивается, что Минфин и Минобороны будут регулярно отчитываться о направлениях использования привлеченных от продажи облигаций средств.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц, за счет продажи которых в конце июня украинская армия получила 4,4 тысячи бронежилетов, что составляет более четверти от заказанного Минобороны количества.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.