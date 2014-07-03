Минфин привлек в госбюджет 139 млн гривень

Министерство финансов Украины в результате внепланового аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сегодня, 3 июля, привлекло в госбюджет 139,022 млн грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте, в том числе 59,751 млн грн в результате размещения облигаций на 19 дней под 8% годовых по двум поданным заявкам, 38,863 млн грн - на 3 месяца под 12% по одной заявке, 40,408 млн грн - на 2 года под 16,76% по четырем заявкам.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле два ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 1,109 млрд грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 1 июля, с начала года в госбюджет поступило 104,386 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 47,979 млрд грн, на обслуживание госдолга – 20,846 млрд грн.

По состоянию на 2 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 298,197 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 186,952 млрд грн, в собственности банков - 84,331 млрд грн, нерезидентов - 16,326 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.