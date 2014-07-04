Москва ради спасения оккупированного Крыма вынуждена продать "Роснефть"

Правительство РФ ускорило приватизацию госдоли в крупнейшей нефтяной компании России "Роснефти", продажа которой, по замыслу Минфина, даст бюджету 100 миллиардов рублей в 2015 году на развитие аннексированного у Украины Крыма, сообщает Reuters.

Кризис в отношениях с Украиной и аннексия Крыма сильно испортили отношения РФ с Западом, спровоцировав антироссийские санкции и значительно усложнив привлечение страной внешних займов. И хотя приватизационный план позволял РФ продать 19,5% акций "Роснефти" до 2016 года включительно, кабинет остро нуждающейся в дополнительных доходах страны перенес сделку на будущий год.

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что поддержанная кабинетом сделка оценивается в 423 миллиарда рублей, но, возможно, пакет удастся продать дороже. "Продажа 19,5% "Роснефти" в следующем году была поддержана. Мы перенесли срок продажи с 2016 на 2015 год с тем, чтобы иметь возможность использовать эти ресурсы уже в следующем году...", - сказал он.

Капитализация "Роснефти", по данным Reuters, превышает 2,7 триллиона рублей, или $78,73 миллиарда.