Зарубежные фонды вывели с российского рынка еще $34 млн

Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 26 июня по 2 июля 2014 года отток капитала в размере 34 миллиона долларов, тогда как фонды развивающихся рынков показали приток в 515 миллионов долларов.

Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, передает Прайм.

Российский рынок теряет средства вторую неделю подряд, и снова деньги уходят прежде всего через фонды ETF, которые в этот раз лишились 29 миллионов долларов. Традиционные фонды потеряли лишь 5 миллионов.

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Неделей ранее отток составил 86 миллионов долларов. С начала года инвесторы вывели из ориентированных на Россию фондов в общей сложности почти 1,5 миллиарда долларов.

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Лидером по притоку средств на прошедшей отчетной неделе снова стал Тайвань, получивший 761 миллион долларов свежих инвестиций. Слабо выглядела Латинская Америка, из фондов которой вывели почти полмиллиарда долларов. Главным аутсайдером среди стран стала Мексика с оттоком в 365 миллионов долларов.