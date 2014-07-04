Комиссия ВР поддержала назначение Парфененко главой Фонда госимущества

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации поддержала предложение премьер-министра Украины Арсения Яценюка о назначении председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Парфененко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на решение комиссии от 3 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины попросил Верховную Раду назначить Дмитрия Парфененко председателем Фонда государственного имущества Украины.

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Ранее, 19 июня, Верховная Рада освободила Александра Рябченко от должности председателя Фонда госимущества. Рябченко занимал должность председателя ФГИУ с апреля 2010 года.

Позже Кабмин назначил бывшего руководителя ФГИУ Парфененко временно исполняющим обязанности председателя фонда.