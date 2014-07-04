Ситуация на востоке удерживает инвесторов от сделок на фондовом рынке - эксперт

Инвесторы на украинском фондовом рынке стали понемногу распродавать свои портфели на фоне отсутствия активности среди покупателей, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

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Как отмечает эксперт, широкомасштабные боевые действия на востоке страны по-прежнему удерживают внутридневных игроков от массовых сделок, которые обычно совершались с целью увеличения позиций. Тем не менее те участники, которые преимущественно спекулируют на локальных площадках, не готовы играть на понижение от текущих ценовых уровней и также перестали как-либо проявлять себя на рынке. По состоянию на 16:25 индекс украинских акций UX снизился на 1,23% - до 1197,14 пункта.

В то же время, как отмечают в компании Eavex Capital, мировые фондовые площадки продолжают устанавливать новые рекорды. Так, на торгах в четверг индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше уровня в 17 000 пунктов. Индекс широкого рынка S&P500 от психологической отметки в 2000 пунктов отделяет лишь 25 делений. Поддержку американскому рынку оказывает статистика по снижению в июне безработицы с 6,3% до 6,1%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Сегодня торги на биржах США закрыты в связи с празднованием Дня Независимости.