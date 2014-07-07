Кабмину разрешили выпускать ОВГЗ для поддержки Фонда гарантирования вкладов

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон “О внесении изменений в закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2014 год” (о финансовой поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц)”.

Об этом сообщается на сайте президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 17 июня.

Законом дополнен закон о госбюджете на 2014 год новой статьей, в соответствии с которой Кабинету министров Украины предоставляется право осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сверх объемов, установленных дополнением 2 к данному закону, в обмен на эти облигации финансовых векселей, выданных Фондом гарантирования вкладов физических лиц, с соответствующим корректированием предельного объема государственного долга, определенного статьей 5 закона о госбюджете.

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В соответствии с законом, на объем выпущенных облигаций ОВГЗ Минфин увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, утвержденных в приложении 2 закона о госбюджете.

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