Украинцы выкупили третью часть выпуска «военных» облигаций

Государственный «Ощадбанк» получил более 30,3 млн грн в результате продажи «Военных» облигаций, выпущенных на 100 млн грн для продажи населению, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«С 21 мая по 4 июля 2014 года учреждениями «Ощадбанка» были реализованы казначейские обязательства на сумму более 30,3 млн грн», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, все средства направлены на финансирование потребностей украинской армии.

Минфин отметил особую активность в покупке облигаций жителей Киева и области, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Сумской областей.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн. для привлечения средств на нужды украинской армии.

Продажа облигаций, выпущенных для населения на 100 млн грн, началась 21 мая через учреждения «Ощабанка».

В начале июля Минфин заявил о начале размещения облигаций для юридических лиц на 1 млрд грн на аукционах Национального банка Украины через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», «ПУМБ».

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.