Фонд госимущества продаст 36% акций авиакомпании «Горлица»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о продаже 35,69% госпакета акций авиакомпании «Горлица», сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Номинальная стоимость предлагаемого к продаже пакета акций составляет 9 млн 423 тыс. грн.

В рамках подготовки к продаже планируется провести независимую оценку данного пакета для определения его рыночной стоимости.

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Справка УНИАН. Авиакомпания «Горлица» (Киев) создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 29 января 1999 года № 96 с целью организации авиационных перевозок и работ. В состав учредителей авиакомпании "Горлица" входят ФГИУ, украинские страховые компании "Бусин" и "Гарант-Авто", Торговый дом "Украина-Узбекистан".

Авиакомпания эксплуатирует собственные самолеты: Ан-26Б, Ан-26Б-100, Ан-12, Ил-76 на чартерных и постоянных программах грузовых перевозок.