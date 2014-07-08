Минфин выпустил НДС-облигации на 7 млрд гривень

Министерство финансов Украины с целью погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательства осуществило выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа в рамках установленного правительством предельного объема в 7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на сайте Минфина.

При этом первый транш выпуска бумаг составил 3,5 млрд грн.

Как отмечается, облигации выпущены в пользу корпорации ИСД, «АрселлорМиттал Кривой Рог», Полтавского ГОКа, компании «Кернел-Трейд» и предприятия «Сантрейд».

Выпуск облигаций был осуществлен в соответствии с Реестром инвентаризации сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года, прошедших проверку, но так и не возмещенных на момент вступления в силу Закона Украины «О государственном бюджете на 2014 год».

«Номинальная стоимость одной облигации – 1000 грн, оплата дохода и амортизации осуществляется 6 января 2015 года, 7 июля 2015 года, 5 января 2016 года, 5 июля 2016 года, 3 января 2017 года, 4 июля 2017 года, 2 января 2018 года, 3 июля 2018 года, 1 января 2019 года и 2 июля 2019 года. Дата полного погашения облигаций – 2 июля 2019 года», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, по оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. По словам министра финансов Александра Шлапака, объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн.

Впервые о возможности выпуска НДС-облигаций в марте текущего года заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов.

21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн и сроком обращения 5 лет. Ставка купона определяется на уровне учетной ставки Нацбанка.

По заявлению руководства Кабмина, НДС-облигации являются полноценными «инвестиционными бумагами», под которые каждый субъект предпринимательства может прозрачно получить средства в банковской системе Украины.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленною стоимость на сумму 117 млн долл.

20 июня Кабинет министров Украины определил предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возмещения задолженности по возмещению НДС - 7 млрд грн.