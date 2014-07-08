Россия готовит программу приватизации для аннексированного Крыма

18:46, 08 июля 2014
Фондовый рынок
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил к 1 сентября подготовить программу приватизации для аннексированного Крыма.

REUTERS

Как передает РИА Новости, об этом он сказал на заседании «по развитию Крыма».

«С учетом будущей ФЦП (федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года) должен быть разработан план освоения земельных участков, которые подлежат застройке, а также программа приватизации коммерческих, государственных и муниципальных организаций. Поручения по этому поводу уже даны, работа должна быть выполнена к 1 сентября текущего года», - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, в марте в Крыму при военной и политической поддержке РФ состоялся нелегитимный референдум, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

ЕС, США и большинство остальных стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.

3 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к России на сумму более 1 трлн грн за незаконный захват и грабеж Украины.

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