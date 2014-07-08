Россия готовит программу приватизации для аннексированного Крыма

Как передает РИА Новости, об этом он сказал на заседании «по развитию Крыма».

«С учетом будущей ФЦП (федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года) должен быть разработан план освоения земельных участков, которые подлежат застройке, а также программа приватизации коммерческих, государственных и муниципальных организаций. Поручения по этому поводу уже даны, работа должна быть выполнена к 1 сентября текущего года», - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, в марте в Крыму при военной и политической поддержке РФ состоялся нелегитимный референдум, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

ЕС, США и большинство остальных стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.

3 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина намерена в ближайшее время подготовить и подать иск к России на сумму более 1 трлн грн за незаконный захват и грабеж Украины.