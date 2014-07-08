Минфин привлек в госбюджет 127 млн гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сегодня, 8 июля, привлекло в госбюджет 127,387 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в национальной валюте. Минфин привлек 60,566 млн грн в результате размещения 2-летних облигаций под 16,95% годовых по четырем поданным заявкам; 37,627 млн грн - на 6 месяцев под 14,95% по двум заявкам; 29,194 млн грн - на 3 месяца под 12% по одной заявке.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле три ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 1,248 млрд грн. До конца месяца Минфин планирует провести еще три аукциона - 15, 22 и 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 7 июля, с начала года в госбюджет поступило 106,646 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 48,958 млрд грн, на обслуживание госдолга – 21,342 млрд грн.

По состоянию на 8 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 298,433 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 187,812 млрд грн, в собственности банков - 83,679 млрд грн, нерезидентов - 16,334 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.