Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сегодня, 9 июля, привлекло в госбюджет 2,001 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Напомним, что Минфин уже провел в июле четыре ОВГЗ-аукциона, в ходе которых привлек в госбюджет 1,375 млрд грн. Последний раз такие значительные привлечения в госбюджет через ОВГЗ проводились месяц назад, на аукционе 11 июня.

По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения 2-летних облигаций в национальной валюте по единственной поданной заявке. Ставка привлечения составила 16,75% годовых, в то время как ранее размещение ОВГЗ на такие сроки проводилось на 0,2 п.п. дороже - под 16,95% годовых.

Напомним, что Минфин провел последний аукцион 8 июля и планировал до конца месяца провести еще три аукциона - 15, 22 и 29 июля.

Читайте такжеМинфин привлек в госбюджет 127 млн гривень

Справка УНИАН. По оперативным данным Госказначейства на 7 июля, с начала года в госбюджет поступило 106,646 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 48,958 млрд грн, на обслуживание госдолга – 21,342 млрд грн.

Читайте такжеМинфин выпустил НДС-облигации на 7 млрд гривень

По состоянию на 9 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 301,643 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 187,811 млрд грн, в собственности банков - 83,159 млрд грн, нерезидентов - 16,250 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.