НБУ в июне сократил покупку гособлигаций почти в 10 раз

Национальный банк Украины в июне 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 1,3 млрд грн, что в 9,6 раза меньше объема покупки в прошлом месяце, сообщается на сайте регулятора.

«В течение месяца Национальный банк Украины приобрел в собственность государственные облигации Украины (по номинальной стоимости) на сумму 1,3 млрд грн (с начала года – на 44,9 млрд грн и 5 млн долл.)», - говорится в сообщении. Операции по продаже ОВГЗ из своего портфеля НБУ с начала года не проводил.

Через механизм двусторонней котировки НБУ в июне купил облигации на 0,06 млн грн по номинальной стоимости, в то время как операции по продаже через этот механизм не проводились. С начала года НБУ через механизм двусторонней котировки купил облигации на сумму 1,03 млрд грн, продал - на 1 млрд грн.

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Нацбанк также сообщает, что по итогам ОВГЗ-аукционов в июне в госбюджет поступило 4,6 млрд грн (с начала года - 28,2 млрд грн). Все средства были привлечены в национальной валюте и аукционы по размещению ОВГЗ в иностранной валюте не объявлялись, а с начала года сумма привлеченной валюты через ОВГЗ составила 0,45 млрд долл. Средневзвешенная доходность первичного размещения ОВГЗ в июне составила 16,59% годовых в национальной валюте (с начала года - 14,02%) и 3,88% годовых в долларах США с начала года.

НБУ напомнил, что в июне были выпущены ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 1,8 млрд грн с доходностью 14,30% годовых. Всего в 2014 году Минфин выпустил ОВГЗ для увеличения капитала «Нафтогаза» на 22,9 млрд грн со средневзвешенной доходностью 14,28% годовых.

Также сообщается, что погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 45,68 млрд грн, в том числе погашения - 31,52 млрд грн, уплата купонного дохода - 14,15 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в мае текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 12,45 млрд грн, продажу ценных бумаг из своего портфеля НБУ не проводил.

По результатам аукционов по размещению ОВГЗ в мае в госбюджет поступило в национальной валюте 2,3 млрд грн (с начала года – 23,6 млрд грн), в иностранной валюте – 0,25 млрд долл. (с начала года – 0,45 млрд долл.).