Второй транш НДС-облигаций будет выпущен до конца июля

Второй трашн НДС-облигаций, которые направлены на погашение задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость, должен быть выпущен до конца июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус.

"Я думаю, что на протяжении двух недель мы удвоим этот объем", - сказал Билоус.

Также он пояснил, что первый транш, который Министерство финансов выпустило 8 июля в объеме 3,5 млрд грн, был предоставлен компаниям, которые не имели проблем с законом.

"Почему эти компании: потому что у них не было большого количества судебных решений, они были готовы, и мы решили быстро их (облигации – УНИАН) вкинуть в рынок",- отметил глава службы.

Также Билоус подчеркнул, что на сегодняшний день виден "западный интерес" к украинским НДС-облигациям.

"Есть западный интерес, то есть валюта для покупки облигаций. Это очень хорошая новость. У нас будет создан отдельный рынок этих облигаций - межбанк, без участия Нацбанка. Это большой плюс",- сказал Билоус.

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Как сообщал УНИАН, Минфин осуществило выпуск пятилетних облигаций внутреннего государственного займа в рамках установленного правительством предельного объема в 7 млрд грн. При этом первый транш выпуска бумаг составил 3,5 млрд грн. Как отмечается, облигации выпущены в пользу корпорации ИСД, «АрселлорМиттал Кривой Рог», Полтавского ГОКа, компании «Кернел-Трейд» и предприятия «Сантрейд».