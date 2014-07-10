Кабмин в ближайшее время выставит на продажу ряд крупных объектов - источник

Кабинет министров Украины в ближайшее время может утвердить перечень крупных объектов, которые планируется выставить в этом году на приватизацию, сообщил УНИАН источник в правительстве.

В частности, по словам источника, речь идет о контрольных пакетах акций ряда облэнерго, "Сумыхимпрома", а также Одесского припортового завода.

Источник также отметил, что после утверждения перечня на приватизацию по каждому из данных объектов правительство должно будет принять отдельное решение о его продаже.

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Как сообщал УНИАН, экс-председатель Фонда госимущества Украины Александр Рябченко ранее заявил, что на Одесский припортовый завод есть три потенциальных покупателя. Это уже ранее интересовавшиеся данным предприятием бизнес-структуры украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, а также зарегистрированная во Франции арабско-французская компания.

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ФГИУ также настаивает на немедленном утверждении плана санации "Сумыхимпрома" в связи с наращиванием задолженности предприятия.