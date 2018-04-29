Приватизация Одесского припортового: втихую нельзя прозрачно

Украина в текущем году намерена выставить на приватизационный конкурс один из важнейших стратегических для страны объектов - «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.). Продажа предприятия призвана пополнить трещащий по швам бюджет и привлечь потенциального инвестора для полноценного развития завода, который является крупнейшим в украинском химпроме, монополистом на общегосударственном рынке аммиака. Речь идет о многомиллиардной сумме. То есть, продажа ОПЗ для Украины – очень значимая. Именно поэтому и смущает все, что происходит вокруг Одесского припортового, как и в целом в сфере украинской приватизации.

Не успев стартовать, продажа госактивов в Украине ознаменовалась громкими скандалами. Несмотря на обновление власти после свержения антинародного режима Януковича, его приспешники продолжают попытки реанимировать серые схемы умыкания госсобственности за бесценок. Особенно показательна жизнеспособность порочной практики «семьи» в недавней истории продажи госактивов «Сумыхимпрома». Ее главный герой - Дмитрий Фирташ, миллиардер, поднявший свой капитал и создавший химическую империю на приватизационных аферах «папередников». Он смог вклиниться в процесс продажи акций «Сумыхимпрома» несмотря на то, что сейчас пребывает в Австрии в ожидании решения суда об экстрадиции в США, где его обвиняют в преступной деятельности на мировом уровне.

Новая власть отреагировала на случившееся, тем более оно ее дискредитирует. Премьер-министр Арсений Яценюк уверил - правительство будет действовать в отношении активов Фирташа так, как того требует закон и народ Украины: «Никаких запрещенных фамилий для нас нет! Все равны!».

И все же, не за горами продажа Одесского припортового, на который Фирташ – собственник Group DF - давно положил глаз. Поэтому очень важно, чтобы уверения власти осуществились, приватизационный конкурс в отношении ОПЗ был проведен прозрачно. Украина должна дать сигнал мировым инвесторам – она стала другой, она очищается.

Однако, «пока Фирташ находится вблизи границы Украины, в Вене, а не в американской тюрьме, никакие приватизационные процессы, связанные с его интересами, не будут честными», считает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Что ж, как говорится, время покажет.

Приватизационная история

Чтобы разобраться во всем происходящем, начнем с истории приватизации Одесского припортового завода. Предприятие - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Оно основано в 1978 году. Осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. В состав ОПЗ входит единственный в нашей стране терминал по перевалке аммиака мощностью 4,7 миллиона тонн в год, а также крупнейшее в Европе аммиакохранилище емкостью 120 тысяч тонн. И самое главное - завод является конечным пунктом аммиакопровода «Тольятти - Горловка - Одесса». Он соединяет с Одесским припортовым такие химкомбинаты, как «ТольяттиАзот» (РФ) и украинский «Стирол». Украина, благодаря терминалу и аммиакопроводу, а также транзиту российского аммиака играет очень значимую роль на мировом рынке производства и торговли химической продукцией, наша страна способна контролировать объем производства и экспорта аммиака российским «ТольяттиАзотом». С учетом перечисленного, совершенно ясно: ОПЗ на сегодня – крупный актив, действительно интересный для иностранных инвесторов с большим капиталом.

Попытки продать предприятие были не раз, но приватизация ОПЗ до сегодняшнего дня так и не состоялась. Неоднократно изменялась и стартовая цена завода, причем это было больше связано не с экономической ситуацией, а с отношением власти к определенному претенденту на покупку.

Первым заговорил о продаже ОПЗ в 2005 году в то время президент Украины Виктор Ющенко. Но реализовать задуманное ему не довелось. Из-за конфликта с тогдашним премьером Юлией Тимошенко трижды срывались аукционные торги. В 2007 году Ющенко отказался от затеи, ему подыграл Фонд государственного имущества, который в то время возглавляла Валентина Семенюк (Социалистическая партия Украины). ФГИ признал выписанные правительством Тимошенко условия конкурса несправедливыми. Но в 2008 году Семенюк сменил Дмитрий Парфененко, и Тимошенко возобновила попытку продать ОПЗ. Торги состоялись, но были признаны недействительными из-за «сговора участников аукциона» - таковой была официальная формулировка.

Ситуация вызвала волну недовольства среди представителей правительства и бизнеса, единственным удовлетворенным от случившегося был глава Партии регионов Виктор Янукович. И это понятно, именно регионалы были ярыми противниками продажи предприятия. Они не оставляли надежды передать завод в руки «своему человеку», и ставка была сделана на Фирташа. Придя к власти, в 2010 году, они активно множили химическую империю миллиардера. Среди химактивов олигарха – четыре из шести химкомбинатов Украины. Три из них – Черкасский и Северодонецкий «Азоты» и горловский концерн «Стирол» - он приобрел молниеносно, в течение шести месяцев 2011 года. Как результат – сейчас Фирташ контролирует 80% внутреннего производства минеральных удобрений. Не хватает только «Сумыхимпрома» и Одесского припортового завода – и монополию Фирташа можно считать состоявшейся. Не отвлекаясь на «Сумыхимпром», который Фирташ при всем старании не смог приобрести на аукционе в июне 2014 года, продолжим об Одесском припортовом.

Команда Януковича упорно готовила завод для передачи новому хозяину – банкротила, чтобы продать вхожему «в семью» миллиардеру за бесценок. К примеру, Одесский припортовый в 2013 году увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн. А в 2012 году завод получил чистый убыток в размере 116,1 млн грн, тогда как в 2011 году чистая прибыль составила 336,1 млн грн. Чтобы добиться такого эффекта, власть сменила 4 из 5 членов наблюдательного совета предприятия, все они были представители Фонда госимущества – молчаливого исполнителя воли «отца семейства».

Наращивая убытки ОПЗ, власть сбивала в такой манер стоимость объекта. Цена приватизационного актива рассчитывается на основании суммы прибыли, полученной предприятием в течение последних пяти лет. А если по факту практически одни убытки, то и стоимость, соответственно, снижается. Что и было достигнуто – в 2009 году Тимошенко оценила ОПЗ в 8-9 млрд грн, за время правления Януковича цена упала до 5 млрд грн.

Параллельно обесцениванию ОПЗ шла работа над обеспечением Фирташа дешевым газом. Как известно, химпром – самый большой потребитель этого топлива, которое в Украине - дорогое удовольствие. Команда Януковича придумала, как помочь будущему владельцу Одесского припортового. Ему было дано разрешение на заключение контрактов напрямую с «Газпромом». Российский монополист с удовольствием предоставил скидку Фирташу, сделав таким образом его своим человеком в «братской» Украине.

Свою лепту вносило в программу Януковича по приватизации ОПЗ и руководство предприятия, которое годами не покидало свои кресла и молчаливо наблюдало за происходящим. Его устраивало и дорогое сырье исключительно от Фирташа, и топливо исключительно от Фирташа – его цена до сих пор неизвестна (Фирташ закупал газ в РФ намного дешевле, чем «Нафтогаз», и поставлял его, в том числе, на ОПЗ. Спрашивается, как при дешевом топливе завод мог нести убытки?). То есть, все было подготовлено для покупки теневым миллиардером Одесского припортового, за что он потом рассчитался бы с заботливой властью на ее усмотрение.

Продадим или нет?

Планы Януковича и еже с ним по поводу Одесского припортового завода сорвала Революция Достоинства. «Семье» было не до приватизации, она уносила ноги из Украины, боясь возмездия за сотворенное с народом. Но даже из-за границы «папередники» пытаются наверстать упущенное. В частности, Фирташ, как видно из истории с «Сумыхимпромом», не собирается отказываться от своих бизнес-интересов в Украине, в круг которых попадает и ОПЗ.

Одесский припортовый завод – один из немногих действительно интересных иностранным инвесторам крупных активов, находящихся в госсобственности. Решение о его приватизации может принять исключительно правительство. И именно его глава Арсений Яценюк заявлял, что Украина больше не увидит теневой продажи госактивов.

Павел Ризаненко, заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации подчеркивает, что воля власти проводить прозрачную, на конкурентной основе приватизацию, вроде бы, есть. Но существует ряд конъюнктурных факторов – экономическая ситуация, война на востоке страны, политическая неопределенность, что, конечно, негативно влияет на настроения потенциальных инвесторов, они учитывают перечисленные риски.

«Есть и специфическая негативная особенность сейчас для ОПЗ. Она заключается в том, что предприятие полностью зависимо от газа, цена на который сейчас делает продукцию предприятия неконкурентоспособной. Кстати, в состав ОПЗ входит терминал перевалки, который нужно выводить в отдельный актив и затем отдельно решать, приватизировать его или нет. Юридически продаже предприятия ничего не мешает, но обеспечить на сегодня соревновательный процесс, который приведет к максимизации цены, невозможно. Купить его может только тот, кто обеспечен большим количеством собственного газа, или может наладить его поставки напрямую из России в обход государства. Ситуация кардинально изменится после того, как урегулируется российско-украинский газовый конфликт, и мы получим объемы газа по конкурентным рыночным ценам», - подытожил Ризаненко.

Остается дождаться конкурса по продаже Одесского припортового, чтобы убедиться, выполняет ли власть свои обещания. Если, конечно, приватизация ОПЗ состоится.

Артем Кучеренко