«Нафтогаз» хочет вывести «Укргазвыдобування» на IPO

В Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» рассматривают возможность размещения в ходе IPO на одной из украинских бирж 15% акций крупнейшей украинской газодобывающей компании «Укргазвыдобування». Об этом сообщил в интервью интернет-изданию «Лига» советник главы «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«На самом деле выгоднее всего продать «Укргазвыдобування» стратегическому инвестору. Если мы говорим о том, что хотим сохранить контроль над компанией, то это – западная биржа. Но наше предложение – разместить 15% акций компании на нашем фондовом рынке. Государство обязано развивать внутренний фондовый рынок», – отметил он.

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При этом Витренко оценил общую стоимость «Укргазвыдобування» в 12 млрд долл.

«То есть если мы хотим продать 15% – это 1,8 млрд долл. Какую-то часть из этого мы бы хотели, чтобы купил, например, ЕБРР. Пускай на 500 млн. долл. Есть еще, например, пенсионный фонд Нацбанка, который не такой уж маленький», – отметил Витренко.

При этом, по его словам, появятся и другие инвесторы, если они увидят, что «Укргазвыдобування» – «компания, предназначенная не для какого-то дерибана, а это компания, которая пытается максимизировать ценность для своих акционеров и клиентов».

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».