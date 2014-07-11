Кабмин выставит на продажу 50% "Укрнафты" и 99% Одесского припортового завода - источник

В соответствии с проектом правительственного постановления планируется утвердить перечень из целого ряда объектов, чьи акции или имущественные комплексы должны быть выставлены на приватизацию в 2014 году, в частности, в этот список включены 50% госпакет акций "Укрнафты" и 99% акций Одесского припортового завода, сообщил УНИАН источник в Кабинете министров Украины.

Как отметил источник, в данный список на приватизацию также включены 99% "Сумыхимпрома", 75% "Турбоатома", около полутора десятков блокирующих и контрольных пакетов акций энергетических компаний, около 40 пакетов акций газопоставляющих и газораспределяющих компаний (облгазов).

В данный список также будут включены и другие объекты из целого ряда отраслей, в частности, из сельского хозяйства, научной сферы.

Источник также отметил, что данный проект постановления планируется рассмотреть на правительственном комитете в ближайшее время. После утверждения перечня на приватизацию по каждому из данных объектов правительство должно будет принять отдельное решение о его продаже.

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Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений от приватизации.