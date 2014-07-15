Нацкомиссия по ценным бумагам аннулирует лицензии крымских фондовиков
Участникам фондового рынка, которые зарегистрированы на оккупированной территории, необходимо или прекратить деятельность, или поменять местоположение, утвердив общество на территории материковой Украины
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует аннулировать лицензии профессиональным участникам фондового рынка, которые зарегистрированы на территории оккупированной Автономной Республики Крым и в Севастополе, говорится в решении комиссии от 8 июля, обнародованном на сайте регулятора.
Как отмечается в решении комиссии, участникам фондового рынка, которые зарегистрированы на оккупированной территории, необходимо не позднее трех месяцев с момента вступления в силу данного решения или прекратить осуществление своей профессиональной деятельности, или поменять местоположение, утвердив общество на территории материковой Украины.
В НКЦБФР отметили, что данное решение Нацкомиссия приняла в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 апреля приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины. Закон определяет статус территории, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой территории, определяет особенности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях такого режима, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.