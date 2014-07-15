Нацкомиссия по ценным бумагам аннулирует лицензии крымских фондовиков

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) планирует аннулировать лицензии профессиональным участникам фондового рынка, которые зарегистрированы на территории оккупированной Автономной Республики Крым и в Севастополе, говорится в решении комиссии от 8 июля, обнародованном на сайте регулятора.

Как отмечается в решении комиссии, участникам фондового рынка, которые зарегистрированы на оккупированной территории, необходимо не позднее трех месяцев с момента вступления в силу данного решения или прекратить осуществление своей профессиональной деятельности, или поменять местоположение, утвердив общество на территории материковой Украины.

В НКЦБФР отметили, что данное решение Нацкомиссия приняла в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 апреля приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины. Закон определяет статус территории, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой территории, определяет особенности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях такого режима, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.