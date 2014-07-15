Украинский товарный биржевой рынок адаптируют к стандартам ЕС

Министерство экономического развития и торговли намерено адаптировать отечественный товарный биржевой рынок к стандартам Евросоюза, приняв соответствующие изменения в законодательство.

Текст проекта нового закона «О товарном биржевом рынке» опубликован на сайте министерства.

«Принятие закона позволит усовершенствовать организацию функционирования инфраструктуры товарного биржевого рынка, гармонизировать законодательство о регулируемых рынках с требованиями Европейского Союза, а также будет способствовать процессу универсализации биржевого рынка», – говорится в пояснительной записке.

В сообщении отмечается, что действующий Закон Украины «О товарной бирже» был принят в 1991 году и не соответствует требованиям, предъявляемым к современной инфраструктуре товарного биржевого рынка и требованиям Директивы 2004/39/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении организации и регулирования товарных рынков.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит усовершенствовать организационную модель организованной торговли и, как следствие, сформировать прозрачную систему ценового мониторинга и правовых предпосылок для создания рыночного механизма ценообразования и хеджирования ценовых рынков.

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Справка УНИАН. По данным Госстата, по состоянию на 1 апреля 2014 года в Украине зарегистрировано 584 товарные биржи, на которых осуществляли операции в среднем по 8 брокерских контор. По результатам мониторинга Минэкономразвития, из указанного количества зарегистрированных бирж треть отсутствует по местонахождению, а более 15% находятся в процессе прекращения деятельности.