Инвестиции в акции по всему миру достигли максимума с начала 2011 года

Инвесторы по всему миру по-прежнему твердо рассчитывают на рост фондовых рынков акций во второй половине 2014 года, свидетельствуют результаты июльского опроса, проведенного Bank of America Merrill Lynch среди фондовых управляющих. 61% инвесторов по всему миру увеличивают инвестиции в акции, а сам показатель достиг самого высокого уровня с начала 2011 года и второго по величине за все время проведения данных опросов, передает Прайм.

Уверенность инвесторов в росте рынков во втором полугодии отражает значительное повышение ожиданий инвесторов относительно инфляции. Так, 71% респондентов ожидают повышения базового индекса потребительских цен через 12 месяцев, что на 13 процентных пунктов выше показателя прошлого месяца. Это значение представляет собой циклический максимум для данных опросов. Инвестиции в сырье - наиболее чувствительный к инфляции класс активов - достигли максимального объема за более чем годовой период.

Все больше инвесторов видят, что инфляция опережает ожидания, тогда как рост мировой экономики не поспевает за ними. В то же время по-прежнему сохраняется довольно высокая уверенность в динамике макроэкономических показателей. Например, 69% респондентов ожидают укрепления мировой экономики в ближайшем году.

При этом на оптимизме фондовых управляющих не сказывается тот факт, что 21% инвесторов считают рынок акций переоцененным - это самый высокий показатель для данных опросов с 2000 года. Опасения относительно неплатежеспособности китайских заемщиков, чрезмерного оптимизма ("мании активов") и дефляции в еврозоне уменьшились по сравнению с прошлым месяцем. Наибольшим риском экстремального изменения и угрозой для стабильности финансовых рынков инвесторы теперь считают возникновение геополитических кризисов.

В опросе, проведенном с 6 по 12 июля 2014 года, приняли участие 223 инвестора по всему миру. Общая стоимость активов, находящихся под их управлением, составляет 581 млрд долларов.