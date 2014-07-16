Акции 8 энергокомпаний выставят на продажу в сентябре

Фонд государственного имущества Украины выставит в сентябре на продажу блокирующие пакеты акций "Винница-", "Закарпатье-", "Черновцы-", "Донецк-", "Днепрооблэнерго". На приватизацию будут выставлены также блокпакеты акций "Западэнерго", "Днепрэнерго" и Киевэнерго", говорится в дополнении к перечню объектов, планируемых к приватизации в 2014 году, который обнародован в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" от 16 июля.

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В декабре ФГИУ также планирует выставить на продажу 25% "ДТЭК Крымэнерго", а также блокирующие пакеты 39 газопоставляющих и распределяющих компаний.

В то же время, как отмечают в Фонде госимущества, данные объекты могут быть выставлены на продажу только после соответствующего решения Кабинета министра Украины.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с проектом правительственного постановления планируется утвердить перечень из целого ряда объектов, чьи акции или имущественные комплексы должны быть выставлены на приватизацию в 2014 году, в частности, в этот список включены 50% госпакета акций "Укрнафты" и 99% акций Одесского припортового завода, около полутора десятков блокирующих и контрольных пакетов акций энергетических компаний, около 40 пакетов акций газопоставляющих и газораспределяющих компаний (облгазов).

После утверждения перечня на приватизацию по каждому из данных объектов правительство должно будет принять отдельное решение о его продаже.