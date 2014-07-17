Российские фондовые индексы и рубль падают на фоне санкций

Торги на российском рынке начались в четверг с падения фондовых индексов и рубля на новостях о расширении санкций со стороны ЕС и США. Курс рубля с расчетами "завтра" снижается на 31 копейку к доллару - до 34,70 рубля за доллар и на 45 копеек к евро - до 46,96 рубля за евро.

Индекс ММВБ в начале торгов на Московской бирже снизился на 2,05% до 1444,49 пункта, а индекс РТС упал на 2,87% до 1311,81 пункта (по состоянию на 10:15 мск), передает Прайм.

Российские индексы в начале дня вышли в минус, отыгрывая новости о введении новых санкций как со стороны ЕС, так и США. ЕС, как и ожидалось, пока воздержался от торгово-экономических ограничений, но заявил о готовности принять их без промедления. США же расширили санкционный список против ряда граждан и компаний РФ, среди которых Внешэкономбанк, Газпромбанк, "Роснефть", "НОВАТЭК".

В лидерах снижения пребывают котировки "Алросы" (-5,81%), бумаги "НОВАТЭКа"(-5,02%) и "Роснефти" (-4,91%).

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама утвердил новые санкции в отношении России из-за ситуации в Украине. США замораживают активы ряда российских компаний в сфере вооружения, блокирует несколько важных российских банков и энергетических компаний.

В санкционный список министерства финансов США вошли вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов, помощник президента России Игорь Щеголев и федеральный министр по делам Крыма Олег Савельев.

Кроме того, в списке оказались компании российского ОПК, в число которых попали корпорация "Алмаз-Антей" и концерн "Калашников", "Ижмаш", "Базальт", "Уралвагонзавод", концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и "Созвездие", Конструкторское бюро приборостроения и НПО машиностроения, "Новатэк", "Роснефть", ВЭБ и "Газпромбанк".

"Газпромбанка" и ВЭБ санкции запрещают получать американские кредиты более чем на 90 дней.

ЕС расширяет ограничительные меры на юридические лица, которые поддерживают действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также ЕС просит Европейский Инвестиционный Банк приостановить подписание новых финансовых соглашений с Россией, а Европейскую Комиссию - приостановить программы сотрудничества, оценив каждый отдельный случай.