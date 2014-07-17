Яценюк обещает не продавать гособъекты за копейки

Кабинет министров Украины начал подготовку к приватизации государственных объектов, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк перед заседанием правительства в четверг.

"Я официально заявляю, что за копейки государственные объекты правительство продавать не будет. Потому мы начинаем процедуру подготовки к приватизации. А конкретную дату приватизации мы определим тогда, когда мы сможем достигнуть наивысшего уровня цены за продажу этих объектов", - сказал Яценюк.

Он отметил, что правительство намерено советоваться по вопросам приватизации с западными экспертами.

"Будем советоваться с нашими западными консультантами. Непростые решения, но будем их принимать и выполнять", - отметил премьер.

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Также он сообщил, что полученные средства от приватизации позволят дополнительно профинансировать армию и направить средства на восстановление инфраструктуры.

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"Сегодня будет рассмотрен вопрос о перечне объектов приватизации в 2014 году. Фонд государственного имущества будет докладывать. Хочу отметить, что мы понимаем, что в сегодняшних условиях с одной стороны нужно закрывать "дыру" в госбюджете, продать государственное имущество и таким образом дополнительно профинансировать оборону и на восстановление инфраструктуры", - сказал он.

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