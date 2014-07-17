Аграрный фонд отказался от размещения облигаций на 3 млрд гривень

Аграрный фонд отказался от частного размещения облигаций серии А-С на общую сумму 3 млрд грн, говорится в сообщении фонда в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Нацкомиссия аннулировала выпуски ценных бумаг в связи с соответствующим обращением Аграрного фонда.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Аграрный фонд заявил о намерении осуществить частное размещение облигаций серий A–E на общую сумму 5 млрд грн. Планировалось выпустить 50 тыс. именных процентных обычных облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. грн за штуку. Все привлеченные в ходе размещения деньги фонд намеревался направить на закупку зерна.

В апреле 2013 года Кабинет министров принял решение о преобразовании бюджетной организации Аграрный фонд в ПАО «Аграрный фонд» и постановил сформировать из государственных облигаций капитал фонда в размере 5 млрд грн.