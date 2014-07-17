Кабмин решил продать 164 гособъекта

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил перечень из 164 объектов, запланированных к продаже в этом году. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко.

По его информации, номинальная стоимость утвержденных к приватизации объектов составляет около 3 млрд грн, их рыночная стоимость — 15 млрд грн.

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По словам Парфененко, в этом году на продажу планируется выставить контрольный пакет акций Одесского припортового завода, а также ряд госпакетов энергокомпаний.

В частности, по информации Парфененко, на приватизацию планируется выставить 78,29% акций «Центрэнерго», по 25% акций «Днепрэнерго», «Западэнерго», «Донбассэнерго», «Киевэнерго» и «Донецкоблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго», а также 60,25% - «Запорожьеоблэнерго», 70% - «Николаевоблэнерго», 65% - «Харьковоблэнерго», 46% - «Черкассыоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

Кроме того, в этом году планируется выставить на продажу 100% акций «Президент-отеля», миноритарные пакеты «Укрбизнесбанка» и «Укрсоцбанка». Госпакет акций Одесского припортового завода планируется выставить на продажу в размере 99,5% уставного капитала.

В то же время, отметил глава ФГИУ, в данный перечень так и не были включены контрольные пакеты акций «Укрнафты», «Сумыхимпрома», «Турбоатома» и Запорожского титано-магниевого комбината.

По словам Парфененко, сегодня невозможно выставить на продажу пакет акций «Укрнафты» в связи с тем, что данное предприятие входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Только после исключения «Укрнафты» из этого списка можно будет поставить вопрос о дальнейшей приватизации находящихся в госсобственности акций компании.

Парфененко также отметил, что в настоящее время «Сумыхимпром» находится в процедуре санации, а общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет более 1 млрд грн.

«В таком виде «Сумыхимпром» выставляться не может», - сказал глава ФГИУ.

Говоря о Запорожском титано-магниевом комбинате (ЗТМК), Парфененко отметил, что на базе данной компании создано совместное предприятие, и в случае выставления на продажу госпакета акций ЗТМК приоритетное право на его покупку будет иметь уже находящийся на данном предприятии инвестор.

По словам Парфененко, Фонд госимущества на сегодня не готов к проведению продажи госдоли в ЗТМК.

Также глава фонда отметил, что перед принятием решения о продаже госпакета акций еще одного предприятия, которое не вошло в список приватизации, - «Турбоатома» необходимо всесторонне изучить конъюнктуру на рынке и проанализировать, какие последствия будет иметь данная продажа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, перед заседанием правительства премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Кабинет министров начал подготовку к приватизации государственных объектов. При этом он отметил, что полученные от приватизации средства позволят дополнительно профинансировать армию и направить деньги на восстановление инфраструктуры.

Справка УНИАН. В соответствии с утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений.