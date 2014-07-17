Одесский припортовый завод могут продать за $600 млн

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает получить от продажи контрольного государственного пакета акций Одесского припортового завода (ОПЗ) 600 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий Парфененко.

По его словам, на сегодня существует четыре потенциальных покупателя Одесского припортового, заинтересованных в его приватизации.

Парфененко также отметил, что одной из основных проблем приватизации ОПЗ остается большая составляющая себестоимости его продукции на уровне около 90% от стоимости газа.

Глава ФГИУ отказался уточнить возможные сроки объявления конкурса по продаже данного предприятия, отметив, что предварительно необходимо будет провести подготовку к его продаже, а также оценку его стоимости.

Как сообщал УНИАН, в соответствиис утвержденным на 2014 год государственным бюджетом, от приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 года составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений от приватизации.

Справка УНИАН. “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОПЗ в январе-марте 2014 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 14,5% - до 39,637 млн грн с 46,392 млн грн. Чистый доход завода от реализации продукции в первом квартале 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,531 млрд грн с 1,463 млрд грн.

Читайте такжеЯценюк обещает не продавать гособъекты за копейки

В 2013 году «Одесский припортовый завод» увеличил чистый убыток в 9,8 раза по сравнению с 2012 годом - до 1,144 млрд грн с 116,1 млн грн.