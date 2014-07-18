Акции Malaysia Airlines упали на 13%

09:08, 18 июля 2014
Фондовый рынок
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В ходе торгов стоимость акции авиаперевозчика упала до $0,06.

REUTERS

Акции авиакомпании Malaysia Airlines в начале торгов на бирже Куала-Лумпура в пятницу потеряли в цене 13%, свидетельствуют данные биржи, пишет Газета.ru.

В ходе торгов стоимость акции авиаперевозчика упала до 0,195 ринггита ($0,06). До открытия биржи капитализация Malaysia Airlines составляла 3,75 млрд ринггитов ($117 млрд).

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В этот четверг потерпел крушение самолет авиакомпании, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, с 298 людьми на борту. Он упал в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области.

Кроме того, Malaysia Airlines до сих пор не может восстановиться после исчезновения своего самолета над Индийским океаном, на борту которого находились 239 человек.

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