Акции Malaysia Airlines упали на 13%

Акции авиакомпании Malaysia Airlines в начале торгов на бирже Куала-Лумпура в пятницу потеряли в цене 13%, свидетельствуют данные биржи, пишет Газета.ru.

В ходе торгов стоимость акции авиаперевозчика упала до 0,195 ринггита ($0,06). До открытия биржи капитализация Malaysia Airlines составляла 3,75 млрд ринггитов ($117 млрд).

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В этот четверг потерпел крушение самолет авиакомпании, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, с 298 людьми на борту. Он упал в районе населенного пункта Грабово в Донецкой области.

Кроме того, Malaysia Airlines до сих пор не может восстановиться после исчезновения своего самолета над Индийским океаном, на борту которого находились 239 человек.