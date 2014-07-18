Акции "Газпрома" и "Роснефти" упали до годового минимума

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет ТСН.ua.

Так, индекс ММВБ на 10.03 по московскому времени снизился на 1,62% - до 1417,30 пункта, индекс РТС упал на 2,43% - до 1267,43 пункта.

Стоит отметить, что стоимость акций таких российских компаний, как "Газпром" и "Роснефть", упала к самым низким показателям за год.

При этом курс доллара расчетами "завтра" в первые минуты валютных торгов повышался на 2 копейки — до 35,20 рубля, курс евро — на 1 копейку — до 47,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

Как сообщал УНИАН, акции авиакомпании Malaysia Airlines в начале торгов на бирже Куала-Лумпура в пятницу потеряли в цене 13%, свидетельствуют данные биржи. В ходе торгов стоимость акции авиаперевозчика упала до 0,195 ринггита ($0,06). До открытия биржи капитализация Malaysia Airlines составляла 3,75 млрд ринггитов ($117 млрд).