Минфин отказался от размещения ОВГЗ на сегодняшнем аукционе

Министерство финансов Украины не проводило размещение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на внеплановом аукционе, проведение которого было анонсировано сегодня, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, инвесторы подали две заявки на приобретение облигаций сроком обращения 3 месяца и одну заявку на приобретение облигаций сроком обращения 9 месяцев, но Минфин оставил их без удовлетворения. Также Минфин планировал размещение облигаций сроком обращения 5 лет, но инвесторы не подали ни одной заявки на их приобретение.

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле пять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,376 млрд грн. До конца месяца Минфин намерен провести еще два аукциона - 22 и 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 14 июля, с начала года в госбюджет поступило 108,776 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 51,183 млрд грн, на обслуживание госдолга – 21,845 млрд грн.

По состоянию на 14 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 302,924 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 189,801 млрд грн, в собственности банков - 83,661 млрд грн, нерезидентов - 16,223 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.