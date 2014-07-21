Российские акции дешевеют из-за угрозы новых санкций

Российский фондовый рынок сегодня открылся снижением из-за угрозы новых санкций.

Фондовые индексы Московской биржи в понедельник, 21 июля, продолжили снижение. Так, MICEX к 10:03 мск снизился на 0,29% до 1418,41 пункта, РТС – на 0,41% до 1271,10 пункта, сообщают Вести Экономика.

В пятницу цены на российские акции также падали. Индекс MICEX снизился по итогам торгов на 1,26% до 1422,53 пункта, РТС – на 1,75% до 1276,28 пункта.

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Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не имеют общей тенденции. Японский Nikkei 225 в "красной зоне" вторую сессию подряд и сегодня на 9:37 мск снизился на 1,01%, индийский Sensex – вырос на 0,40%, китайский Shanghai снизился на 0,39%, австралийский вырос на 0,18%, корейский KOSPI снизился на 0,01%.

На американском рынке - оптимизм. Индекс Dow Jones Industrial Average на предыдущих торгах в пятницу вырос на 0,73% до 17100,18 пункта, Standard & Poor's 500 увеличился на 1,03% до 1978,22 пункта, Nasdaq Composite подрос на 1,57% до 4432,15 пункта.