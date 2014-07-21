Объем выпуска облигаций для финансирования «Нафтогаза» увеличат втрое

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в государственный бюджет Украины на 2014 год и увеличить предельный объем выпуска облигаций внутреннего госзайма для капитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 103,927 млрд грн, что втрое превышает нынешний показатель.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» (относительно корректировки показателей), зарегистрированном в парламенте 21 июля (№4308).

«Предоставить право Кабинету министров Украины осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в пределах объемов, установленных в приложении №2 к настоящему Закону, в сумме 103,927 тыс. грн с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии Публичного акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», - говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, докапитализация «Нафтогаза» обусловлена необходимостью сбалансирования дефицита компании, создания резерва для выполнения обязательств по еврооблигациям 2009 года, которые гарантированы государством, а также усиления позиций компании для погашения задолженности за газ и закупки новых объемов газа с помощью реверсных поставок для обеспечения отопительного сезона 2014-2015 годов.

Также в пояснительной записке указано, что «Нафтогаз» предоставил уточненный объем уплаты налога на добавленную стоимость в текущем году, который составит 9,9 млрд грн или на 2,9 млрд грн меньше показателя, учтенного в прогнозе на 2014 год при разработке действующего бюджета.

Помимо этого, автор законопроекта сообщает, что с начала года за государственной поддержкой обратились ряд украинских предприятий, как частного так и государственного сектора экономики, в том числе и «Нафтогаз» по вопросу рефинансирования долговых обязательств со сроком погашения в 2014 году.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

16 июня российский «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между «Нафтогазом» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам.