Планы Кабмина по приватизации привели к росту фондового рынка - аналитик

Основными драйверами умеренного повышения украинского фондового рынка на торгах в пятницу стали планы правительства по приватизации и выплате дивидендов, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

В частности, по его словам, речь идет о заявлениях Фонда госимущества о намерении продать пакет акций «Центрэнерго» в размере 78%, а также премьер-министра Украины о том, что все госкомпании должны начать перечисления в госбюджет страны, в частности «Укрнафта» должна перечислить 1,3 млрд грн.

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Как отмечается в отчете, на открытии торгов в понедельник, 21 июля, для украинского рынка складывается умеренно негативный внешний фон. «Пока что для локального рынка всё остаётся на прежних уровнях, от которых местные инвесторы пытаются найти наиболее выгодную цену, лавируя между просадками», - отмечается в отчете.

В то же время, по мнению Михайлусенко, несмотря на всю сложность ситуации, отдельные участники рынка по-прежнему настроены оптимистично.

Как сообщал УНИАН, индекс UX в пятницу завершил торги положительно, повысившись на 0,32%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 44,68 млн грн, из них на рынке заявок — 6,6 млн грн, на рынке РЕПО — 38 млн грн.