JPMorgan советует продавать российские акции

JPMorgan Chase & Co. советует продавать российские акции на фоне новых санкций США и углубления российско-украинского конфликта после уничтожения пассажирского самолета в Донецкой области, сообщает Прайм со ссылкой на Bloomberg.

При этом всего месяц назад JPMorgan принял решения повысить рекомендацию по российским акциям до «покупки», сославшись на ослабление украинского кризиса.

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Пересмотрев рекомендацию, JPMorgan примкнул к лагерю «медведей», присоединившись к Deutsche Bank AG и Barclays Plc. Deutsche Bank AG прогнозировал, что фондовый рынок снизится к концу года примерно на 10 процентов, Barclays Plc также сообщал об угрозе коррекции.

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«Главным фактором риска для рынка является введение дополнительных санкций против РФ - если бы угроза этого уменьшилась, мы были бы склонны повысить свою рекомендацию», - сказал 18 июля аналитик JPMorgan в Лондоне Дэвид Азеркофф.

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