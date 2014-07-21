S&P может пересмотреть рейтинги российских компаний при введении новых санкций

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services располагает данными о возможном введении дополнительных санкций в отношении России со стороны Евросоюза в конце июля и планирует провести оценку возможного влияния этих санкций на кредитные рейтинги российских компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Standard & Poor’s сообщает, что новые санкции, введенные Министерством финансов США 16 июля, в настоящее время не оказывают влияния на рейтинги российского «Внешэкономбанка», «Газпромбанка», а также компаний «Роснефть», «Новатэк» и их дочерних структур.

«Службе кредитных рейтингов Standard & Poor’s известно о том, что в конце июля может быть объявлено о введении дополнительных санкций со стороны Евросоюза. В этом случае нами будет проведена оценка возможного влияния этих (и любых других) санкций на кредитные рейтинги эмитентов», - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что после санкций США в отношении ряда российских компаний энергетического и финансового сектора их рейтинги остаются неизменными, поскольку существует «практически безусловная» вероятность получения экстренной поддержки со стороны правительства РФ.

«Принимая во внимание тот факт, что вышеупомянутые санкции касаются новых долговых обязательств и выпусков акций, мы считаем, что они могут оказать негативное влияние на доступ указанных компаний к финансовым рынкам в будущем», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России из-за ситуации в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.

На следующий день, 17 июля, авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук», в результате погибло 298 пассажиров и членов экипажа.

Ответной реакцией Вашингтона стало заявление о возможном усилении санкций, если Россия будет продолжать поддерживать сепаратистов. Президент США Барак Обама обсудил возможность введения новых санкций против РФ с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По результатам этого обсуждения, ЕС опубликовал новые критерии, которые расширяют действие второй фазы санкций против России из-за ситуации в Украине. В частности, будут заморожены счета юридических лиц, которые оказывают материальную или финансовую поддержку действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Под действие санкций также подпадают физические лица, ответственные за действия или политику, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины или стабильности в Украине, активно поддерживают или осуществляют такие действия или политику или препятствуют действиям международных организаций в Украине, и связанные с ними физические и юридические лица или органы.