Bloomberg: Россия катится к дефолту

Российский фондовый рынок падает уже шестой день подряд. Акции крупных российских компаний обесцениваются, инвесторы выводят из России деньги, и риск дефолта становится все более возможен в случае введения третьего уровня санкций, передает Bloomberg.

Аналитики издания отмечают, что ситуация значительно ухудшилась после падения самолета Malaysia Airlines.

"Российский фондовый индекс Micex Index (INDEXCF) упал на 2,4%, до 1,388 .45. Около $47 млрд было выведено инвесторами с российского рынка за прошедшую неделю, и это самая большая цифра за последние четыре месяца", - пишет Bloomberg.

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Аналитики также отмечают, что акции газового монополиста "Газпрома" упали сегодня на 2,4%.

Все эти катаклизмы связаны с тем, что Россия спонсирует сепаратистов на востоке Украины, поясняет агентство.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власть РФ предоставляет военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

После аннексии Крыма ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели персональные санкции в отношении лиц в России, причастных к этим незаконным действиям. Однако РФ не прекращает дестабилизировать ситуацию в Украине.

16 июля Европейский совет объявил о расширении второй фазы санкций против России. Также Европейский совет поручил Еврокомиссии до конца июля подготовить расширение "черного списка" для России и Украины.

В тот же день президент США Барак Обама утвердил новые санкции против России в связи с ситуацией в Украине, в частности ограничения введены в отношении российских компаний, которые работают в сфере оборонно-промышленного и энергетического комплексов.