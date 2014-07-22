Минфин сегодня продал внутренние облигации на 1,1 млрд гривень

Министерство финансов Украины сегодня на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 1,091 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в национальной валюте. Минфин привлек 778,118 млн грн на 5 лет под 14,30% годовых по одной поданной заявке, а также 233,028 млн грн на 9 месяцев под 15,88% по трем заявкам и 80,248 млн грн на 2 года под 16,75% по трем заявкам.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле пять ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,376 млрд грн. До конца месяца Минфин намерен провести еще один аукцион 29 июля.

По оперативным данным Госказначейства на 21 июля, с начала года в госбюджет поступило 108,800 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 51,616 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,393 млрд грн.

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По состоянию на 22 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 302,744 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 189,811 млрд грн, в собственности банков - 83,571 млрд грн, нерезидентов - 16,166 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.