Кабмин определил списки не подлежащих продаже госкомпаний

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о внесении изменений в Закон «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Остап Семерак после завершения заседания правительства.

«Мы инновационно подошли к проекту данного закона... Мы его выделили и составили из четырех отдельных списков», - отметил он.

По его словам, в одном списке - перечень объектов, не подлежащих приватизации по географически-территориальному принципу, во втором списке - перечень акционерных обществ, государственный пакет акций которых не подлежит приватизации, в третьем списке - объекты права государственной собственности, в которых государственный пакет акций не может быть меньше 61%, в четвертый список вошли объекты государственной собственности, расположенные в Крыму.

Семерак отметил, что проект закона будет в ближайшее время передан в Верховную Раду.

Читайте такжеКабмин решил продать 164 гособъекта

Как сообщал УНИАН, 17 июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабинет министров начал подготовку к приватизации государственных объектов. При этом он отметил, что полученные от приватизации средства позволят дополнительно профинансировать армию и направить деньги на восстановление инфраструктуры.

Справка УНИАН. От приватизации в этом году планируется получить 19,4 млрд грн. Поступления от приватизации в январе-июне 2014 составили 51,5 млн грн, или всего 0,3% от запланированных на этот год поступлений.