Кабинет министров ликвидировал казначейские векселя

Кабинет министров Украины принял постановление, которым ликвидировал казначейские векселя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр Кабинета министров Украины Остап Семерак после завершения заседания правительства.

“Следующее решение, на которое я хотел бы обратить внимание, это принятие постановления Кабинета министров, которым мы ликвидировали казначейские векселя, введенные в 2013 году. Мы эту вещь сегодня ликвидировали”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля 2013 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", которым разрешалось реструктуризовать бюджетную задолженность, в частности по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями со сроком обращения 5 лет и доходностью 5%.

24 июля тогдашний президент Виктор Янукович подписал данный закон.

Кабинету министров было предоставлено право реструктуризовать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также разрешалось на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном правительством.

Закон, позволяющий правительству реструктуризовать бюджетную задолженность финансовыми казначейскими векселями, вступил в силу 28 июля 2013 года.