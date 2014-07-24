Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет $200 млн

Министерство финансов Украины на внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 23 июля привлекло в госбюджет 200,086 млн долл., сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, все средства привлечены в долларах США в результате продажи облигаций под 8% годовых сроком на 1 год по единственной поданной заявке.

На приобретение предложенных Минфином облигаций в долларах США сроком обращения 6 месяцев и 2 года инвесторы не подали ни одной заявки.

Согласно данным Минфина, сумма поступлений в госбюджет в гривневом эквиваленте по курсу НБУ составила 2,330 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минфин провел в июле шесть ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 4,467 млрд грн. До конца месяца Минфин планировал провести еще один аукцион 29 июля.

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По оперативным данным Госказначейства на 21 июля, с начала года в госбюджет поступило 108,800 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 51,616 млрд грн, на обслуживание госдолга – 22,393 млрд грн.

По состоянию на 22 июля объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 302,744 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 189,811 млрд грн, в собственности банков – 83,571 млрд грн, нерезидентов – 16,166 млрд грн.

Госбюджет Украины устанавливает предельный уровень госдолга по итогам 2014 года в размере 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.