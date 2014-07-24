Акции Facebook сильно подорожали после публикации позитивной отчетности

Акции американской социальной сети Facebook в среду прибавили в цене более 5% на фоне опубликованной позитивной финансовой отчетности за второй квартал 2014 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

После закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке цена за бумагу составила рекордные для компании $75,30.

Чистая прибыль компании, согласно обнародованным документам, увеличилась более чем в 2 раза в сравнении с показателями того же периода 2013 года и составила $791 млн.

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Выручка за отчетный период выросла на 61%, составив $2,91 млрд против $1,81 млрд за аналогичный период 2013 года. При этом большая часть квартальной выручки пришлась на доходы от рекламы, которые возросли на 67% и достигли рекордных $2,68 млрд.

Facebook - крупнейшая в мире социальная сеть с капитализацией $182,9 млрд (NASDAQ). Ежемесячная аудитория соцсети составляет 1,32 млрд пользователей. Компания была основана в 2004 году Марком Цукербергом.