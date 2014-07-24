Украина оплатила $120 млн купонного дохода по евробондам 2012 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода в размере 120,250 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выплата проведена по облигациям, выпущенным в 2012 году на сумму 2,6 млрд долл. США с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 9,25% годовых.

Как сообщал УНИАН, Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.