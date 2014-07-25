Российский фондовый рынок за неделю потерял $172 млн – максимальный отток за полгода

Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 17 по 23 июля 2014 года отток капитала в размере 172 млн долларов после оттока 96 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research, передает ИТАР-ТАСС.

Российский рынок теряет средства пятую неделю подряд, и на этот раз отток стал самым значительным с конца января.

При этом биржевые фонды (ETF) за неделю зафиксировали отток капитала в размере 86 млн долларов, а традиционные фонды - 87 млн долларов, отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал" в своем обзоре.

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Биржевые фонды ETF (Exchange Traded Fund) - это индексные фонды, паи которых обращаются на бирже. Однако, по сравнению с индексными ПИФами, с акциями ETF можно производить все операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле, а значит их цена меняется в зависимости от активности трейдеров в ходе торговой сессии. Кроме того, именно фонды ETF последние несколько лет привлекают наибольшее количество средств по сравнению, например, с традиционными фондами.