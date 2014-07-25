Минфин на следующей неделе начнет размещать «военные» облигации среди юридических лиц

Министерство финансов Украины начнет размещение «военных» казначейских обязательств среди юридических лиц для привлечения дополнительных средств на финансирование Вооруженных сил Украины на следующей неделе, о чем сообщил заместитель министра финансов Украины Владимир Матвийчук на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

«Буквально сегодня министр финансов провел совещание, и со следующей недели, во вторник и четверг, Министерство финансов будет выходить на рынок с предложением заимствования под военные облигации для юридических лиц», - сказал Матвийчук.

Ранее Минфин сообщал о предстоящем размещении «военных» облигаций на аукционах Национального банка Украины через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», «ПУМБ».

Основные условия выпуска «военных» облигаций для юрлиц: общий объем выпуска - до 1 млрд грн; номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн; срок обращения - 2 года; купонный период - 6 месяцев; ставка дохода – 7% годовых.

Минфин и Минобороны обещали регулярно отчитываться о направлениях использования привлеченных от продажи облигаций средств.

Читайте такжеВ Украине могут ввести «военный» налог в размере 1,5% зарплатыКак сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн - для физических лиц, за счет продажи которых в конце июня украинская армия получила 4,4 тысячи бронежилетов, что составляет более четверти от заказанного Минобороны количества.

По словам министра финансов Александра Шлапака, антитеррористическая операция обходится украинскому бюджету в 1,5 млрд грн в месяц, и до конца года на эти цели нужно 9,1 млрд грн.