Украинские акции на Варшавской бирже за неделю подешевели на 1,5%
Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG-Ukraine завершил торги прошлой недели на близком к минимальному за последние пять сессий уровне в 324,36 пункта, что на 1,54% ниже, чем неделей ранее.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс на фоне позитивной динамики основных индикаторов польского рынка к прошлой пятнице увеличил снижение с начала текущего месяца до более 11%.
На прошлой неделе больше всего подешевели акции судоходной компании KDM Shipping, которые обрушились на 24,2% до нового исторического минимума в 7,2 злотого за акцию (1 долл. = 3,1 злотого).
Среди лидеров падения оказались также сельскохозяйственные Agroton и IMC, которые потеряли 4,3% и 4% соответственно.
Бумаги двух крупнейших украинских эмитентов на Варшавской бирже, Kernel и Astarta, также завершили неделею снижением, составившим 0,3% и 2,2% соответственно. Акции компаний снова стоили дешевле 30 и 40 злотых за штуку соответственно.
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На прошлой неделе подорожали бумаги производителя яиц Ovostar Union (+1,5%), Coal Energy (+0,9%) и производителя молочных продуктов Milkiland (+0,2%).
Польские "голубые фишки" завершили неделю повышением на 0,8% на фоне 0,6% роста индикатора широкого рынка WIG.
Как сообщал УНИАН, c началом июля WIG-Ukraine возобновил снижение после того, как по итогам июня продемонстрировал второй в этом году месячный рост, составивший почти 8%.