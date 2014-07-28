Российский рынок акций падает в ожидании новых санкций

Рынок акций РФ закрыл торги понедельника значительным снижением на опасениях новых санкций против РФ.

Индекс ММВБ к концу торгов на Московской бирже упал на 1,91% до 1361,94 пункта, а индекс РТС снизился на 3% до 1208,83 пункта. Оба индекса опустились к минимальным значениям с начала мая, передает Прайм.

Российский рынок начал день снижением, темпы которого ускорились в ходе торгов. Основной причиной продаж по-прежнему выступала геополитика.

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По словам официальных представителей Еврокомиссии, уже завтра, 29 июля, будет рассмотрен вопрос об ограничениях против России экономического характера, также ведется работа над расширением "черного списка" лиц и компаний.

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