Минфин выпустил второй транш НДС-облигаций на 2,17 млрд гривень

Министерство финансов Украины для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательства осуществило выпуск второго транша пятилетних облигаций внутреннего государственного займа на сумму 2,171 млрд грн в рамках установленного правительством предельного объема в 7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на его сайте.

«В утвержденный реестр вошли 199 плательщиков налога. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 2 171 200 тыс. гривень», - говорится в сообщении министерства.

По информации Минфина, облигации будут погашены 22 июля 2019 года, выплата процентного дохода и амортизации по ним осуществляется раз в полгода, начиная с 26 января 2015 года. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн.

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Как сообщал УНИАН, Минфин выпустил первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн 8 июля.

21 мая Кабмин принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн и сроком обращения 5 лет. Ставка купона определяется на уровне учетной ставки Нацбанка.

По заявлению руководства Кабмина, НДС-облигации являются полноценными «инвестиционными бумагами», под которые каждый субъект предпринимательства может прозрачно получить средства в банковской системе Украины.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленную стоимость на сумму 117 млн долл.

20 июня Кабинет министров Украины определил предельный объем выпуска облигаций внутреннего государственного займа для возмещения задолженности по возмещению НДС - 7 млрд грн.