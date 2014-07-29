Биржам предлагают определять уровень ликвидности ценных бумаг каждый день

В частности, предлагаемыми изменениями планируется установить требование к биржам определять уровень ликвидности ценных бумаг (первый, второй или третий) каждый торговый день и обнародовать на своем сайте.

Также предполагается, что фондовая биржа сможет или в определенных случаях будет обязана остановить торги ценными бумагами в зависимости от степени изменения текущей цены от цены закрытия предыдущего торгового дня этого финансового инструмента.

Изменениями также предлагается предоставить комиссии возможность на основе административных данных от фондовых бирж отдельным решением устанавливать значения критериев (количество заключенных биржевых контрактов, количество торговых дней, объем торгов и количество лиц, в интересах которых заключались биржевые контракты по этой ценной бумаге), которые применяются при определении каждой из степеней ликвидности. При этом фондовая биржа в собственных правилах может устанавливать дополнительные требования для определения ликвидности ценной бумаги.

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Кроме того, согласно предусмотренным изменениям, фондовым биржам предоставлена возможность не использовать при расчете биржевого курса биржевые договоры, имеющие признаки манипулирования, а также установлено требование определять биржевой курс ценной бумаги без учета сделок, в которых центральный контрагент выступает как покупатель ценной бумаги. При этом запрещено заключать биржевой контракт по заявкам, которые подают различные участники биржевых торгов в интересах одного и того же клиента.

В комиссии также отметили, что в случае принятия данного законопроекта фондовым биржам будет предоставлена возможность привести свою деятельность в соответствие с требованиями изменений в течение трех месяцев, а в отношении некоторых отдельно взятых нововведений положения – в течение года. В частности, отмечают в НКЦБФР, торговым площадкам придется обновить программно-техническое обеспечение биржевой торговли для внедрения определения ликвидности ценных бумаг.