Угроза санкций со стороны ЕС обвалила российские рынки

В ходе утренних торгов во вторник курс евро с расчетом tomorrow (EURRUB_TOM) впервые с 13 мая 2014 года превысил отметку в 48 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар также укрепился по отношению к российскому рублю, пробив отметку в 37,5 руб., сообщает "Газета.ru".

В результате такого давления на рубль со стороны продавцов Центробанк был вынужден вновь повысить официальный курс валют, установленный на завтра.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, вырос на 38,36 коп., до 47,86 руб., курс доллара поднялся на 28,82 коп., до 35,63 руб. за доллар.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 33 коп., составив 41,14 руб.

Основными причинами ослабления рубля остаются конфликт в Украине, а также ожидание новых санкций со стороны ЕС, отмечают аналитики.

Российские фондовые индексы также продолжают обновлять локальные минимумы, опустившись до уровней начала мая. В ходе торгов в первой половине дня индекс ММВБ (MICEX) на Московской бирже опустился до уровня 1357,84 пункта. ИндексРТС впервые с начала мая 2014 года вплотную приблизился к отметке 1200 пунктов, несколько раз попытавшись пробить данный уровень.

На открытии торгов российские индексы попытались начать расти. В первые минуты индекс ММВБ повысился на 0,19% и составил 1364,52 пункта. Индекс РТС вырос на 0,14%, до 1210,47 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Однако попытка отыграть продолжавшуюся последнюю неделю нисходящую тенденцию закончилась ничем, и биржевые индексы начали обновлять локальные минимумы.

Впрочем, к 13.00 мск покупателям удалось перехватить инициативу у продавцов, и индексы вновь начали расти. По состоянию на 14.25 мск индекс ММВБ вырос на 0,72%, достигнув отметки в 1372,58 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,15%, до 1210,60 пункта.

В лидерах роста сегодняшнего дня находятся акции металлургов. Обыкновенные акции «Северстали» выросли на 2,31%, растут и обыкновенные акции «Норникеля» (1,42%). Также растут акции нефтяных компаний: «Газпром» (+0,17%), «Роснефть» (+0,88%), «ЛУКОЙЛ» (+0,89%), «Сургут Нефтегаз» (+1,32%).

Неудачно начался день для акций ВТБ и Сбербанка. В начале дня ценные бумаги ВТБ, а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка начали снижаться на фоне слухов о возможных санкциях со стороны ЕС.

В результате по состоянию на 14.44 мск акции ВТБ упали на 0,3%, до 0,039 руб. за акцию. А вот Сбербанку удалось отыграть утреннее падение. По состоянию на 14.44 мск обыкновенные акции Сбера прибавили 0,32% и достигли отметки в 73,12 руб.